Bombeiros faz seleção para curso de guarda-vidas civil

O Corpo de Bombeiros do Paraná realiza seleção para o curso de guarda-vidas civil voluntário. As inscrições devem ser feitas até as 12h do dia 9 de outubro, quarta-feira.

O candidato deverá preencher o formulário de Inscrição Eletrônico para o “Curso de Guarda-Vidas Civil” e logo em seguida escolher o local de interesse em realizar todo o curso e a modalidade do curso pretendido.

O edital contempla todas as informações sobre o Curso, assim como cronograma geral das etapas a serem observadas pelos candidatos.

O Curso será realizado pelo Centro de Ensino e Instrução e Grupamentos de Bombeiros, com disposição das vagas, conforme descrito no edital.

Os locais de funcionamento do curso serão:

Centro de Ensino e Instrução, na região de São José dos Pinhais;

8º Grupamento de Bombeiros nos municípios de Matinhos, Pontal do Paraná e Morretes;

9º SGBI, em Paranavaí;

9º GB, em Foz do Iguaçu; e

6º SGBI, em Umuarama.

Para mais esclarecimentos a respeito dos termos do edital, o candidato poderá enviar as dúvidas para o e-mail ccb-cei@pm.pr.gov.br.

As inscrições podem ser feitas por esse link. O Edital pode ser acessado aqui. Todo esse conteúdo está disponível no site do Corpo de Bombeiros (www.bombeiros.pr.gov.br).