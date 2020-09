Assassinato de mãe de recém-nascidos choca Matinhos

Ouça a notícia

Kelly Cristina Nascimento Alves, de 34 anos, foi encontrada morta na noite desta terça-feira (8). Ao lado do corpo havia uma pá que pode ter sido usada para matá-la.De acordo com a página Comunica Matinhos, ela foi encontrada por volta das 22h30, em um casa no bairro Rio da Onça.

Nas redes sociais, a população comentava que Kelly Nascimento tinha quatro crianças pequenas, inclusive dois gêmeos recém-nascidos.

Kelly era natural de Paranaguá. Em seu perfil no Facebook informava que trabalhava como diarista.

A Polícia Civil investiga o crime.