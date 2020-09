Litoral tem 57 novos casos. Paranaguá, 40 casos e 4 mortes

O Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou 5 mortes e 58 novos casos de covid-19 no Litoral.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba, 1 caso registrado é de uma moradora da cidade de Itapoá (SC), de 70 anos, encaminhada por Guaratuba para o Hospital Regional do Litoral. Ela faleceu no domingo (6), em Paranaguá, e teve a morte por covid confirmada hoje.

Excluindo esse caso, houve 4 mortes de pacientes de covid, todas em Paranaguá. A cidade polo da região teve um total de 40 novos casos registrados hoje. Guaratuba teve 9, excluindo o da moradora de Itapoá; Morretes, 4; Matinhos, 3; e Antonina, 1.

Já são 5.539 casos no Litoral: Paranaguá (5.453), Guaratuba (582), Pontal do Paraná (423), Morretes (394), Matinhos (306), Antonina (394) e Guaraqueçaba (39). São 4.008 pessoas já recuperadas.

O número de mortes chega a 127: Paranaguá (78), Guaratuba (15), Pontal (12), Matinhos (10), Antonina (6). Guaraqueçaba (3) e Morretes (3).

Confira no gráfico os casos proporcionalmente ao número de moradores de cada cidade (casos / 100 mil habitantes). Morretes lidera em casos e Paranaguá em óbitos.

Guaratuba divulgou alguns detalhes sobre os 9 casos da cidade:

Centro: 2 mulheres, de 32 e 38 anos.

Cohapar: 1 mulher de 33.

Coroados: 2 mulheres, de 45 e 55, e 1 homem, de 50.

Piçarras: 2 mulheres, de 27 e 39, e 1 homem, de 38.

Hoje há 8 moradores da cidade hospitalizados: 5 na unidade de tratamento intermediário de Covid do Pronto Socorro de Guaratuba, 1 no Hospital Regional do Litoral (Paranaguá) e 2 no Hospital do Rocio (Campo Largo).

No Paraná, a Sesa confirmou mais 1.066 diagnósticos positivos e 45 óbitos hoje. O Estado acumula 144.792 casos registrados, 98.46 pacientes recuperados e 3.622 mortes em decorrência da doença.

O Brasil teve 1.136 mortes por covid nesta quarta, de acordo com os dados do consórcio de veículos de imprensa. Já são 128.653 óbitos desde o início da pandemia. Foram 34.208 novos casos hoje, somando 4.199.332 confirmações da doença.