Sesa confirma 1 morte em Morretes e novos casos em Paranaguá e Matinhos

Nesta quinta-feira (10), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou novos casos de covid-19 em apenas duas cidades do Litoral do Paraná: 11 em Paranaguá e 2 em Matinhos.

Houve 1 morte por covid confirmada em Morretes, que agora tem 4 óbitos. Proporcionalmente ao tamanho da população, Morretes tem o maior índice de casos e o menor em mortalidade em toda a região.

Um caso registrado para o município de Guaratuba foi transferido hoje pela Sesa para Itapoá (SC), uma senhora de 70 anos, que havia sido atendida na cidade e faleceu neste domingo (6), conforme a Secretaria Municipal da Saúde informou ontem.

O Litoral tem 5.552 casos confirmados: Paranaguá (5,464), Guaratuba (582), Pontal do Paraná (423), Morretes (394), Antonina (342), Matinhos (308) e Guaraqueçaba (39). São 4.061 pessoas recuperadas.

Houve 128 óbitos pela doença: Paranaguá (78), Guaratuba (15), Pontal (12), Matinhos (10), Antonina (6), Morretes (4) e Guaraqueçaba (3).

Indicadores – O número de casos e de mortes por covid continua crescendo na 1ª Regional, com sede em Paranaguá e que abrange os sete municípios litorâneos. Mas, após diversas semanas, a região deixou, nesta quinta-feira, o primeiro lugar em coeficiente de casos por 100 mil habitantes do Estado do Paraná e agora está em segundo, atrás da Regional de Foz do Iguaçu. Em mortalidade, continua em segundo, atrás da Região Metropolitana de Curitiba.

No Paraná, a Sesa confirmou hoje mais 1.978 diagnósticos positivos e 49 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Estado em 146.770 casos confirmados, 102.458 pessoas recuperadas e 3.671 mortos por covid-19.