Litoral pode ter ventos de 75 km/h nesta segunda-feira

Ouça a notícia

A Marinha alerta para ventos de até 75 km/h (40 nós), na faixa litorânea de Santa Catarina, Paraná e de São Paulo, entre a tarde e a noite desta segunda-feira (14).

Na faixa litorânea entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, a a passagem de uma frente fria pode provocar ventos fortes já na madrugada de segunda-feira, mas com intensidade de até 60 km/h (33 nós).

De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha, a intensificação do gradiente de pressão na periferia de um sistema de alta também pode provocar ventos de 33 nós no litoral dos estados do Rio de Janeiro, a leste de Saquarema, e do Espírito Santo, ao sul de Guarapari, até a noite de segunda.