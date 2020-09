Hospital Regional confirma mais 3 mortes por covid no Litoral

Ouça a notícia

O Hospital Regional do Litoral (HRL) comunicou, na manhã desta quarta-feira (16), mais três mortes de moradores da região por covid-19.

Faleceram no hospital uma paciente de Morretes de 74 anos, um morador de Matinhos de 60 anos, e um de Antonina, de 79 anos. Ainda há três óbitos ocorridos no HRL em investigação para a doença causada pelo coronavírus.

O Litoral chega a um total 133 mortes e permanece com a segunda região do Paraná com maior índice de mortalidade proporcionalmente ao número de habitantes, só atrás da Região Metropolitana de Curitiba.

O HRL também informou que tem 18 pacientes internados por covid, com 12 já confirmados para a doença e 6 em investigação.

O hospital público de referência da região que fica em Paranaguá já avaliou 1.209 pacientes com suspeita de covid, diagnosticou 321 com a doença, descartou 878 e ainda investiga 10 pessoas. Já morreram 158 pessoas com covid no HRL, somando os pacientes do Litoral e de outras cidades do Paraná e de outros estados.