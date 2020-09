Idoso de Guaratuba que morreu há um mês tem confirmação oficial de covid

Ouça a notícia

Guaratuba tem mais uma morte por covid-19 registrada: um senhor de 85 anos, que morava no bairro Cohapar. O falecimento ocorreu há cerca de um mês, no dia 18 de agosto, na Santa Casa de Curitiba, mas só teve o caso confirmado e registrado nesta sexta-feira (18).

A cidade também registra hoje 11 novos casos da doença, incluindo dois bebês:

Centro: 1 mulher de 62 anos.

Cohapar: 1 homem de 85.

Coroados: 2 jovens de 16 e 19.

Figueira: 1 homem de 69.

Mirim: 1 homem de 24.

Piçarras: 2 bebês, de 2 e 10 meses, 3 homens, de 23, 35 e 80 anos.

Guaratuba chega a 632 casos, com 17 óbitos e 455 pessoas recuperadas. Ainda há 152 casos em investigação. Atualmente, Guaratuba tem 7 pacientes hospitalizados: 6 no Hospital Regional do Litoral (Paranaguá) e 1 no Hospital do Rocio (Campo Largo).

Nos demais municípios do Litoral foram registrados 79 casos hoje; 58 em Paranaguá, 11 em Pontal do Paraná, 4 em Matinhos, 3 em Morretes, 2 em Guaraqueçaba e 1 em Antonina. Já são 6.017 casos, 4.507 pessoas recuperadas da doença e 140 mortes provocadas pelo novo coronavírus.

No Paraná, foram registrados mais 1.536 casos e 26 mortes por covid. Já são 161.764 casos, 114.350 recuperados e 4.050 mortos por covid-19 no Estado.