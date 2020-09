Morre o vereador Mordecai de Oliveira, de Guaratuba

Ouça a notícia

Faleceu na manhã desta segunda-feira (21), o vereador Guaratuba Mordecai Magalhães de Oliveira (Democratas), aos 66 anos. Natural de Salto Grande (SP), chegou em Guaratuba em 1988. Ele sofreu forte dores no peito e foi levado pela esposa, Diva Carneiro, até o Pronto Socorro Municipal, onde foi atendido, mas faleceu, vítima de acidente vascular.

O velório acontece nesta tarde, na Câmara de Vereadores. O sepultamento será em Curitiba, no Cemitério do bairro Água Verde, na manhã desta terça-feira (21). O prefeito Roberto Justus decretou luto oficial de três dias no Município.

Oliveira foi eleito para vereador pela primeira vez no ano de 2000, sendo reeleito nas eleições de 2004, 2012 e 2016. Ocupou a Presidência do Legislativo nos biênios 2013/2014, 2015/2016 e em 2017/2018.

Deixa a esposa Diva, os filhos Mirla, Dayane, Fabiana, Fabíola, Fausto e William e oito netos. Foi um dos fundadores do Correio do Litoral, em 2005, onde atuou até 2006 como um dos diretores.