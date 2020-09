Abertas as inscrições para minicursos do Festival de Inverno da UFPR

Abertas as inscrições para minicursos do Festival de Inverno da UFPR

O 30º Festival de Inverno da UFPR abre as inscrições para os minicursos que serão oferecidos durante a sua edição virtual. Basta acessar o link do minicurso pretendido e preencher o formulário até o dia 30 de setembro às 23h59.

As inscrições são gratuitas e os minicursos acontecerão na plataforma UFPR ABERTA.

Cada minicurso oferece 20 vagas que serão distribuídas da seguinte forma: 10 vagas para estudantes da UFPR devidamente matriculados; 5 vagas para servidores docentes e técnicos-administrativos da UFPR (aposentados e da ativa) e 5 vagas para o público externo.

REDESCOBRINDO A CULTURA DE ANTONINA

O minicurso se propõe a apresentar uma visão descritiva de definições sobre cultura e folclore para, de forma coletiva e participativa, construir um mapa descritivo que apresente os principais fazeres culturais da cidade de Antonina, envolvendo aspectos relacionados a manifestações culturais, gastronomia, artesanato e outras que surgirem através da interação entre os participantes.

Período da realização do minicurso: 13 a 15 de outubro de 2020

Horário: 14h às 17h – 09 horas/aula

Local: Evento online via UFPR ABERTA

Vagas: 20

Ministrante: Cainã Alves – Doutorando em Música pela Universidade Federal do Paraná com período de Doutorado realizado na Universidad Nacional Autonoma de Mexico (Ciudad de Mexico/DF), tendo realizado o mestrado e a graduação na UFPR. Atualmente, é diretor musical e arranjador do Coro Cênico de Curitiba (da cidade de Curitiba/PR), e da Filarmônica Orquestra Show (da cidade de Antonina/PR). É produtor musical e cantor da Banda 50 Graus, na cidade de Antonina/PR. É membro integrante do GrupEtno – Grupo de Etnomusicologia da UFPR.

INSCRIÇÕES

ROTEIRO E RPG: O QUE TEM A VER?

Era uma vez, no gélido Festival de Inverno da UFPR, um grupo de estudantes de roteiro que se encontrava para criar universos fantásticos e criaturas mágicas. Neste minicurso, criaram as mais incríveis aventuras com atividades de escrita criativa, empregando uma metodologia que usa partidas de RPG (Role Playing Game) para colocar em prática as assustadoras teorias do roteiro audiovisual.

Período da realização do minicurso: 13 a 15 de outubro de 2020

Horário: 14h às 17h – 09 horas/aula

Local: Evento online via UFPR ABERTA

Vagas: 20

Ministrante: Eduardo Camargo – Roteirista, produtor e diretor, realizou o documentário “Fora da Caixa”, premiado no Brasil, na Argentina e na Bolívia; a animação “Vivi Lobo e o Quarto Mágico”, que recebeu 10 prêmios nacionais e internacionais; e é produtor da animação “Apneia”, premiada premiada Melhor Curta-Metragem Brasileiro no Festival de Gramado (2019).

INSCRIÇÕES

ÁUDIO PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL: UMA INTRODUÇÃO A ASPECTOS ARTÍSTICOS, TEÓRICOS E PRÁTICOS DE COMO APRIMORAR O SOM DO SEU VÍDEO OU VIDEOAULA

O que separa um conteúdo com aspecto amador de um profissional é qualidade de captação e mixagem do seu áudio. O minicurso tem como finalidade dar uma introdução a captação de áudio para vídeo, assim como alguns aspectos artísticos e técnicos de pós produção de som. Qual o melhor local para gravação? Como a escolha e posicionamento de microfones pode afetar meu som? Quais programas e equipamentos podem melhorar significativamente a experiência audiovisual do espectador?

Período da realização do minicurso: 13 a 15 de outubro de 2020

Horário: 14h às 17h – 09 horas/aula

Local: Evento online via UFPR ABERTA

Vagas: 20

Ministrante: Luiz Fernando Kruszielski – Formado em Produção Musical pela UFPR, Mestre e Doutor pela Universidade de Artes de Tokyo no campo de psico-acústica aplicada. Produtor de áudio na Rede Globo de Televisão, foi responsável pelo áudio de várias séries e novelas, sendo os mais recentes “Amor de Mãe”, “Orfãos da Terra”, “Onde Nascem os Fortes” e “Cada um no seu Quadrado”.

INSCRIÇÕES

BALAIO: EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E PRODUÇÃO DE PODCASTS

Do fandango ao boi de mamão, apinajés e uma infinidade de lendas. Da paisagem cultural ao patrimônio edificado, o litoral paranaense reúne inúmeras referências culturais. Articulando premissas da educação patrimonial às práticas de educomunicação, esse minicurso oferece subsídios básicos para pesquisa e produção de conteúdo utilizando a linguagem do podcast para a difusão do patrimônio cultural local.

Período da realização do minicurso: 13 a 15 de outubro de 2020

Horário: 14h às 17h – 09 horas/aula

Local: Evento online via UFPR ABERTA

Vagas: 20

Ministrante: Janaina dos Santos Moscal – Graduada em Jornalismo, especialista em Comunicação, Cultura e Arte. É mestre e doutora em Antropologia Social, trabalhando temas como arte, patrimônio e política. Atua há quase dez anos em atividades de pesquisa e produção de projetos na área do patrimônio imaterial, tendo desenvolvido alguns trabalhos junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Entre os projetos nessa área, está o programa No Vanzeiro do Fandango: a cultura caiçara em seu rádio, ação de salvaguarda desenvolvida em Paranaguá.

INSCRIÇÕES

VIDEODANÇA – POESIA ENTRE O MOVIMENTO EXPRESSIVO E O AUDIOVISUAL

Esse minicurso visa oferecer possibilidades poéticas de compor através do Movimento Expressivo, integração entre a Dança e a Tecnologia através das ferramentas audiovisuais como o Instagram Story. Abordaremos o conceito de videodança e aprenderemos a compor uma vídeodança utilizando um celular e a poesia disponível em um corpo que se move dentro do isolamento social.

Período da realização do minicurso: 13 a 15 de outubro de 2020

Horário: 14h às 17h – 09 horas/aula

Local: Evento online via UFPR ABERTA

Vagas: 20

Ministrante: Paulo Ricardo do Rosário de Carvalho – Mestre em Artes pelo PROF ARTES – CEART – Centro de Artes da Universidade Estadual de Santa Catarina – UDESC. Especialista em Alternativas para uma Nova Educação pela UFPR Litoral. Licenciado em Artes pela UFPR Litoral. Diretor Artístico do Coletivo Alquimistas Cênicos. Professor de Dança Contemporânea pela Secretaria de Cultura de Paranaguá. Professor Colaborador do Projeto de Extensão ligado ao Curso de Artes da UFPR LItoral – ARTD2 – Arte Dramática 2. Professor de Arte do município de Matinhos.

INSCRIÇÕES

HISTÓRIA DAS MÚSICAS – COMPOSITORAS MULHERES

O minicurso levanta e analisa, numa perspectiva feminista, um estudo focado nas compositoras brasileiras que atuaram durante este século.

Período da realização do minicurso: 13 a 15 de outubro de 2020

Horário: 14h às 17h – 09horas/aula

Local: Evento online via UFPR ABERTA

Vagas: 20

Ministrante: Estrela Leminski – escritora, compositora e baterista curitibana. Tem dois livros de poesia lançados. Junto com Téo lançou o disco “São Sons” (2011) e em 2017 o álbum visual “Tudo que não quero falar sobre amor” ganhando o prêmio de artista rock do ano pelo Prêmio profissionais da Música. Gravou o álbum “Leminskanções” (2014) com as composições de seu pai, Paulo Leminski, fazendo seu lançamento no palco do Ibirapuera. Fez parcerias com Alzira Espíndola, Ceumar, Beto Vilares, Rodrigo Lemos, Lívia Lakomy, Rogéria Holtz, Bernardo Bravo e já foi gravada por Juliana Kehl, Validuaté, Janaína Fellini, Juliana Cortes entre outros. Participou do TEDx 2019 como tema “A história da Música Brasileira como você nunca viu”, abordando as mulheres na história da música.

INSCRIÇÕES

OFICINA DE IMPROVISAÇÃO

O minicurso visa estimular o participante a conhecer e descobrir seu potencial inato de criatividade através de exercícios teatrais. Promove, a partir do entendimento dos conceitos práticos da improvisação teatral, a capacidade de: Ousar, Perceber, Ouvir, Ser espontâneo, Improvisar e se relacionar. Baseado na pesquisa do Antropofocus, este é um minicurso voltado para artistas e não-artistas

Período da realização do minicurso: 13 a 15 de outubro de 2020

Horário: 14h às 17h – 09 horas/aula

Local: Evento online via UFPR ABERTA

Vagas: 20

Ministrantes: Andrei Moscheto, Anne Celli, Edran Mariano e Marcelo Rodrigues – O Antropofocus é um grupo com 20 anos de atividades contínua na pesquisa teatral, e sempre trabalhando com a Improvisação nos processos de criação e como linguagem dos espetáculos apresentados, e também oferecendo cursos de teatro, improvisação e palhaçaria.

O grupo já produziu 13 peças de teatro, programas de rádio, participação em festivais de teatro dentro e fora do Brasil e é referência da comédia curitibana em outras cidades.

INSCRIÇÕES

NEGRATIVIDADE – ENTRELACES DA CULTURA DE MATRIZ AFRICANA ENTRE BRASIL, CHILE E ECUADOR

Minicurso teórico-prático que discute a diáspora africana pela Ibero-América e constrói uma análise da permanência da cultura de matriz africana no ambiente brasileiro a partir da experiência de intercâmbio de saberes com comunidade anfitriãs de Chile e Ecuador. Através de registros áudio/visuais e vivências em tempo real, aborda a perspectiva de mundo da cultura de matriz africana, viva pelos Terreiros do Brasil, e outros ecos encontrados nas lógicas de aprendizagem e partilha de informações praticadas em comunidades do Chile e Ecuador.

Período da realização do minicurso: 13 a 15 de outubro de 2020

Horário: 14h às 17h – 09 horas/aula

Local: Evento online via UFPR ABERTA

Vagas: 20

Ministrante: Pedro Almeida – artista, pesquisador, gestor e produtor. Bacharel e licenciado em Dança pela Universidade Estadual do Paraná. Adepto do Candomblé há 25 anos. Autor do livro ‘Corpo-oralidade: memória e permanência no Candomblé’, propõe diversas ações a partir da cultura de terreiro, como a pesquisa “O corpo como recurso/agente/veículo de memória, manutenção e permanência da cultura de terreiro”, o espetáculo Oshotokam Xoxo – O caçador contra o pássaro gigante, e o projeto Ipadê – Encontros com axé (Brasil-Chile-Ecuador).

INSCRIÇÕES