Sesa confirma 2 mortes em Morretes e 1 em Guaratuba

Informe da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registra nesta quarta-feira (23), mais 3 mortes em decorrência da covid-19 no Litoral do Paraná: 2 em Morretes e 1 em Guaratuba.

Com estes dois óbitos, Morretes passou Paranaguá e agora também a cidade do Litoral com maior índice de mortalidade em proporção ao tamanho da população – já era em número de casos.

Na segunda-feira (21) o Hospital Regional do Litoral informou dois óbitos de pacientes. A primeira era uma moradora de Guaratuba de 79 anos, que faleceu no dia 16. A Secretaria da Saúde de Guaratuba informa que a paciente tinha 69 anos e acrescenta que era moradora do Centro. O Hospital Regional também confirmou na segunda, o óbito por covid de um morador de Morretes, de 56 anos, cujo falecimento no hospital aconteceu no dia 17.

A Sesa também confirma hoje 25 novos casos de covid no Litoral: 7 em Paranaguá, 6 em Pontal do Paraná, 5 em Matinhos, 4 em Morretes e 3 em Guaratuba.

No total são 6.237 casos confirmados da doença na região: Paranaguá (3.930), Guaratuba (653), Pontal do Paraná (489), Morretes (434), Antonina (350), Matinhos (338) e Guaraqueçaba (43).

Já são 4.673 pacientes recuperados: Paranaguá (2.860), Guaratuba (477), Morretes (411), Antonina (314), Pontal do Paraná (323), Matinhos (259) e Guaraqueçaba (29).

Já morreram 144 moradores do Litoral em decorrência da covid: Paranaguá (82), Guaratuba (18), Matinhos (13), Pontal do Paraná (12), Morretes (9), Antonina (7) e Guaraqueçaba (3).

No Paraná, a Sesa registrou nesta quarta 1.222 casos e 59 óbitos. Já são 167.144 casos confirmados, com 121.258 pacientes recuperados e 4.201 mortes em decorrência da covid-19 no Estado.