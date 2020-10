Escolas municipais de Guaratuba entregam kit merenda hoje à tarde

Ouça a notícia

A entrega dos kits merenda dos alunos das escolas municipais de Guaratuba acontece hoje, quarta-feira, a partir das 13h.

A Prefeitura explica que deve comparecer apenas um responsável por aluno, usando máscara e sem a companhia de crianças. A entrega do kit durante a pandemia é feita aos responsáveis por alunos das escolas municipais previamente cadastrados.

Confira no cartaz as recomendações para evitar o coronavírus como lavar as mãos antes de sair de casa e evitar aglomerações.

Nas escolas estaduais, a entrega está programada para a sexta-feira (9). No mesmo dia, serão entregues os materiais impresso para os alunos que tiverem dificuldade para acesso às aulas pela Internet ou pela televisão.