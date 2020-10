Sesa registra apenas 10 novos casos de covid no Litoral

Sesa registra apenas 10 novos casos de covid no Litoral

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou, nesta quinta-feira (8) apenas 10 novos casos de covid-19 no Litoral: 5 em Paranaguá e 5 em Guaratuba.

Foram 12 pacientes recuperados de ontem para hoje: 6 em Paranaguá e 6 em Antonina.

Em todo o Estado do Paraná, foram registrados hoje somente 467 casos e 9 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Três óbitos por covid de moradores da região e ocorridos no Hospital Regional ainda não foram confirmados pela Sesa: de Pontal do Paraná, Antonina e Matinhos.