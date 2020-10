Polícia Militar reforça segurança e apoia prefeituras no feriado

Ouça a notícia

A Polícia Militar reforçou as atividades preventivas e as abordagens em todo o Paraná durante o feriado prolongado, em função do dia de Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira, 12).

As ações têm foco nas estradas estaduais, municípios litorâneos e praias de água doce das costas Leste e Noroeste. O planejamento da PM inclui ações para evitar crimes e prevenir acidentes. O trabalho também será voltado para inibir aglomerações, em prevenção ao coronavírus.

Segundo o chefe do Estado-Maior da PM, coronel Vanderley Rothenburg, as unidades especializadas da PM serão empenhadas, abrangendo prevenção ao meio ambiente, fiscalização de vias urbanas e rodoviárias e radiopatrulhamento aéreo, em complemento às atividades das unidades de área.

“Vamos ter ações desde a região de Porto Rico, no Noroeste do Estado, até as praias do Litoral, para prevenir crimes e levar mais segurança para as pessoas durante o feriado prolongado. Para auxiliar na prevenção de aglomerações, encaminhamos ofícios às prefeituras, com o objetivo de evitar esse tipo de situação, tendo em vista que a pandemia ainda não acabou e o ideal é que as pessoas permaneçam em isolamento”, disse.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Samuel Prestes, destacou que o planejamento inclui guarda-vidas, viaturas e embarcações para dar suporte ao trabalho. “Estamos encaminhando 24 homens para o Litoral, à disposição do 8º Grupamento, para a função de guarda-vidas”, disse.

O 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), responsável pelo policiamento nos sete municípios litorâneos (Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Antonina, Morretes e Guaraqueçaba) programou operações de bloqueio nos acessos às cidades com praias, contando com apoio do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (Bpmoa). Nas vias urbanas está havendo ainda o reforço com equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU).

“Teremos ainda fiscalizações nos locais de embarque e desembarque para a Ilha do Mel para coibir crimes, tráfico e uso de drogas. O trabalho também vai abranger as ações em apoio à Vigilância Sanitária dos municípios para o cumprimento das medidas sanitárias em relação à Covid-19”, destacou o comandante do 9º Batalhão, tenente-coronel Rogério Biscaia.

Rodovias – O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) empenhou o efetivo na malha rodoviária estadual, em fiscalizações com uso de etilômetro (bafômetro), contra a embriaguez ao volante, e com radares móveis para flagrar motoristas acima dos limites de velocidade. As ações também são voltadas a combater o tráfico de drogas e o contrabando.

