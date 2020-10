Sesa confirma 8 óbitos e 32 novos casos de covid no Litoral

O Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirma 8 mortes por covid-19 no Litoral ocorridos nos últimos dias: 3 em Antonina, 2 em Guaratuba, 1 em Paranaguá, 1 em Pontal do Paraná e 1 em Morretes.

O número de óbitos pela doença chega a 173: Paranaguá (90), Guaratuba (24), Matinhos (18), Pontal do Paraná (15), Antonina (12), Morretes (11) e Guaraqueçaba (3). A região tem um índice de 58,1 mortes para cada 100 mil habitantes, permanecendo só atrás da Região Metropolitana de Curitiba (63,8) e bem acima do índice do Estado (42,1).

A Sesa também registrou 32 novos casos hoje no Litoral: Paranaguá (21), Matinhos (6); Guaratuba (2), Antonina (1), Guaraqueçaba (1) e Morretes (1).

Já são 7.258 casos confirmados da doença: Paranaguá (4.456), Guaratuba (827), Pontal do Paraná (543), Antonina (510), Morretes (473), Matinhos (371) e Guaraqueçaba (57).

Com os resultados de hoje, Paranaguá, que tem o maior número absoluto de casos, é também a cidade com maior número de casos por 100 mil habitantes, seguida por Morretes, Antonina e Garatuba. Em mortes / 100 mil, os maiores índices são de Morretes, Guaratuba, Antonina e Paranaguá, nesta ordem.