18 empresas se inscrevem para futura licitação dos estudos da Ponte de Guaratuba

O Governo do Estado recebeu 18 Manifestações de Interesse (MI) das empresas e consórcios que desejam participar da licitação dos estudos para a Ponte de Guaratuba.

Agora, cabe ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) analisar o portfólio das interessadas e montar uma Lista Curta, que será utilizada para o edital de licitação. “Selecionaremos as oito melhores com base na relação de trabalhos anteriores que as empresas nos enviaram”, explicou o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti.

“O futuro edital vai selecionar a responsável pela elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), além dos estudos preliminares de engenharia da Ponte”, explicou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

Ponte – O aviso para Manifestação de Interesse foi publicado em 9 de outubro e a previsão do governo é que o lançamento da licitação ocorra nos próximos meses. O prazo para envio da manifestação encerrou na sexta-feira (23).

O futuro edital de elaboração de estudos ambientais e estudos preliminares de engenharia da Ponte de Guaratuba está incluído no Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, que conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Em 2019 já foram elaborados estudos de viabilidade técnica e ambiental da obra, com investimento de quase R$ 1 milhão.

Na fase licitatória dos novos estudos ambientais e de engenharia, a empresa será definida de acordo com a Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) e conforme os procedimentos indicados nas Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores de empreendimentos financiados pelo BID. Todos os documentos sobre essa manifestação de interesse estão disponíveis na página Compras Paraná.

Fonte: AEN