Visita aos cemitérios neste Dia de Finados segue prevenção à covid

A visita aos cemitérios nesta segunda-feira, Dia de Finados, deve ser feita dentro de normas de prevenção ao coronavírus. As medidas estão no Decreto nº 23.562, que também traz regras de prevenção à Covid-19 e à dengue fora do feriado.

Neste dia, os cemitérios municipais Central e Bom Jesus estarão abertos entre 7h30 e 17h30 exclusivamente para visitação (a limpeza e manutenção só poderia ser feita até a sexta-feira, 30). É obrigatório o uso de máscaras, o distanciamento entre as pessoas, o uso de álcool gel e é proibida a aglomeração. As pessoas com sintomas gripais não devem ir aos cemitérios e os grupos de risco (idosos, grávidas, lactantes e portadores de doenças crônicas) devem evitar as visitas nos horários de maior movimento.

Para evitar aglomeração haverá o controle de entrada e organização de filas externas, com distanciamento de 2 metros. A capacidade de acesso será de 30 pessoas de cada vez no Cemitério Central e de 100 de cada vez no Cemitério Bom Jesus.

Confira algumas regras:

As entradas serão controladas com entrega de senha numérica.

O tempo de permanência dos visitantes será o mínimo possível, não podendo ultrapassar 20 minutos por pessoa.

É recomendado à população em geral que escolha horários onde tradicionalmente o fluxo de pessoas é menor, tentando evitar muito tempo nas filas e aglomeração de pessoas.

Fica estabelecido aos comerciantes ambulantes de flores, velas, alimentos e bebidas, que eventual e regularmente estejam autorizados a trabalharem no dia de finados nas proximidades dos cemitérios, que mantenham distanciamento mínimo de 2 metros entre cada cliente, com a obrigatoriedade de disponibilização de álcool 70% para o uso dos clientes e de seus colaboradores.

