Matinhos tem mais uma morte por Covid-19, confirmou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) quinta-feira (5). A Sesa não registrou duas mortes de pacientes de Antonina, informadas ontem e hoje pelo Hospital Regional do Litoral – desta vez foi um homem de 64 anos, falecido ontem (4).

O Informe Epidemiológico do Estado confirma ainda mais 41 casos na região: 39 em Paranaguá e 2 em Matinhos.

O Litoral chega a 8.109 casos registrados: Paranaguá (4.911), Guaratuba (946), Antonina (664), Pontal do Paraná (551), Morretes (520), Matinhos (460) e Guaraqueçaba (57). Há 6.410 pacientes recuperados na região.

De acordo com a Sesa, são 186 óbitos causados pelo novo coronavírus na região: Paranaguá (95), Guaratuba (25), Matinhos (19), Pontal do Paraná (15), Antonina (15), Morretes (13) e Guaraqueçaba (4).

No Paraná, foram confirmados hoje 25 mortes e 910 novos casos. São 214.918 casos confirmados, com 164.514 pacientes já recuperados e 5.242 óbitos por causa do coronavírus.

Até às 19h, o Ministério da Saúde não havia atualizado as informações. Ontem, dia 4, foram confirmadas 610 mortes e 23.976 casos em todo país. O Brasil estava com 5.590.025 pessoas contaminadas, 5.064.344 pessoas recuperadas e somava 161.106 mortes pela covid-19.