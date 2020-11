Homem é preso por agredir ex-mulher e tocar fogo na casa do vizinho

Um homem foi preso na noite de sábado (7), no bairro Mirim, em Guaratuba, acusado de agredir a ex-mulher e colocar fogo na casa de um vizinho que a socorreu.

O caso aconteceu pouco antes da meia-noite, na rua Alfredo Dias. Quando a Polícia Militar chegou no local e logo depois de acionar o Corpo de Bombeiros, os policiais ouviram de diversas pessoas o mesmo relato.

Segundo a vítima, a ex-mulher, de 35 anos, contou, apesar de haver uma medida protetiva da Justiça que proíbe que ele se aproxime dela, o ex-marido, de 22 anos, foi até a sua casa naquela noite, a ofendeu, a agarrou pelo pescoço e a jogou no chão. Ela consegui se desvencilhar com ajuda do seu filho e pediu socorro aos vizinhos.

Várias pessoas foram ajudá-la e algumas chegaram a agredir o homem. Segundo as testemunhas, ele conseguiu escapar e ateou fogo na casa de um dos vizinhos que socorreu a ex-mulher, fugindo em seguida.

Enquanto os policiais colhiam as informações e os bombeiros controlavam as chamas, “vários populares chegaram com o autor dos fatos em mãos”, conforme o relato policial. Ele estava com um corte profundo na cabeça e foi levado ao Hospital Municipal para atendimento e, em seguida, levado até o quartel da PM e depois à Delegacia da Polícia Civil.

Fonte: Batalhão do Litoral (9º BPM) – Vídeo: redes sociais