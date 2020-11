Sesa confirma mais 19 casos de covid o Litoral

O Litoral tem mais 19 confirmações de covid-19, informa a Secretaria de Estado da Saúde, nesta terça-feira (10): 15 em Paranaguá, 2 em Matinhos, 1 em Morretes e 1 em Guaraqueçaba.

Já são 8.269 casos confirmados na região: Paranaguá (4.988), Guaratuba (962), Antonina (687), Pontal do Paraná (553), Morretes (527), Matinhos (494) e Guaraqueçaba (58). São 6.603 pacientes recuperados.

O número de óbitos no litoral é de 192 no total: Paranaguá (97), Guaratuba (25), Matinhos (19), Antonina (18), Pontal do Paraná (16), Morretes (13) e Guaraqueçaba (4).

No Paraná, foram registrados hoje mais 1.037 casos e 29 óbitos. Já são 221.583 pessoas confirmadas com a doença no Estado, com 169.204 já recuperadas e 5.446 mortes por covid-19.