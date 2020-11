Promotoria de Guaratuba tem vaga para estágio de pós-graduação

A 2ª Promotoria de Justiça de Guaratuba está oferecendo um vaga de estágio para estudante de pós-graduação em Direito. Será feita uma seleção e o candidato receberá bolsa-auxílio de R$ 2.179,20. já incluído o valor relativo ao auxílio-transporte (R$ 198,00) para estagiar de segunda a sexta-feira por 6 horas por dia. Os demais aprovados formarão cadastro de reserva para eventuais vagas que venham surgir na promotoria.

As inscrições começaram no último dia 9 e vão até dia 30 deste mês de novembro, pelo e-mail guaratuba.2prom@mppr.mp.br e anexar os documentos exidos no edital. Não é preciso pagar taxa de inscrição.

Quem não conseguir fazer a inscrição pelo e-mail, poderá agendar atendimento presencial perante

a 2ª Promotoria de Guaratuba, na Rua Tiago Pedroso, 417, Fórum, bairro Cohapar, telefones (41) 9 9506-8371 (WhatsApp) e (41) 3442-1484, das 8h30 às 11h30 ou das 13h às 18h, e comparecer portando os documentos.

Os documentos exigidos são:

a) Cópias da cédula de identidade e do CPF.

b) Ficha de inscrição preenchida com os dados do candidato para o teste, fornecida pelo órgão ministerial.

d) Curriculum Vitae.

A prova será aplicada no dia 2 de dezembro, entre as 13h30 e 17h30, no Fórum da cidade.

Leia o Edital completo: