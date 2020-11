Campanha terá vídeos sobre perigos de cada praia de Guaratuba

O Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Guaratuba farão ações de conscientização e sobre os cuidados para evitar afogamentos e outras situações de perigo relacionadas ao mar em cada praia da cidade, mostrando as características de cada local.

Intitulada Praia Segura, a campanha de conscientização já foi iniciada com um vídeo produzido pelos Bombeiros com informações específicas dos riscos na Praia de Caieiras. O vídeo foi divulgado em grupos de Whatsapp.

A campanha trará vídeos de outras praias, além de placas nas praias e material gráfico que será espalhado por toda a cidade.

Participaram da reunião o comandante do Corpo de Bombeiros de Guaratuba, capitão Ícaro Gabriel Greinert, o secretário Municipal da Saúde, Gabriel Modesto, as servidoras da Saúde Simone Muller e Janice Nadal e da Comunicação do Município, Grazieli Eurich e Diego Stabile.