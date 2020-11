Aifu apreende narguilé, vaper e outros contrabandos em Guaratuba

Diversos produtos foram apreendidos em uma Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu), realizada na noite de sábado e madrugada de domingo, em Guaratuba. As informações são da Rádio Litorânea.

Na operação foram apreendidos 607 maços de cigarros, 1.259 essências de narguilé e 329 produtos contrabandeados (vaper, isqueiros, ponteiras de vaper), materiais de origem irregular e estrangeira que, conforme legislação, não podem ser comercializados.

Também foram apreendidos 185 fogos de artifício por armazenagem em depósito sem licenciamento de autoridade, conforme artigo 253 do Código Penal Brasileiro. Na operação, 141 pessoas foram abordadas.

Ao todo foram lavrados 7 Boletins de Ocorrência Policial por todas as apreensões, 1 Termo Circunstanciado por perturbação do sossego que resultou na apreensão de 2 conjuntos de som e 1 Termo Circunstanciado por jogo de azar, com apreensão de 1 máquina de jogo do bicho e 49 cartelas de jogo.

Fiscais do município também determinaram paralisação imediata das atividades de 3 estabelecimentos comerciais e lavraram um total de 46 autuações administrativas no decorrer das averiguações.

Na operação participaram diversos órgãos municipais e estaduais: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Secretaria Municipal do Urbanismo e Vigilância Sanitária.

Fonte: Rádio Litorânea