HRL confirma mais 4 mortes por covid no Litoral

HRL confirma mais 4 mortes por covid no Litoral

O Hospital Regional do Litoral confirma, a manhã desta segunda-feira (30), a morte por covid-19 de mais pacientes.

Uma senhora de 72 anos, moradora de Paranaguá, morreu no dia 21 e teve a confirmação da causa informada hoje. Na sexta, dia 27, morreu uma moradora de Pontal do Paraná de 67 anos. No dia seguinte, sábado (28), morreu uma senhora de 70 anos que residia em Matinhos. Neste domingo (29), morreu mais um morador de Paranaguá, um homem de 54 anos.

Há ainda uma morte com suspeito de covid sendo investigada.

Nest segunda-feira há 32 pacientes internados por covid, sendo que 21 já tiveram confirmação da doença e 11 aguardam resultados de exames.