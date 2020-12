Litoral tem mais 2 mortes e 122 casos de covid

Mais duas mortes por covid-19 foram confirmadas pela Secretaria de Estado da Saúde: em Paranaguá e Antonina.

Também foram confirmados 122 novos casos: 78 em Paranaguá, 15 em Antonina, 14 em Pontal do Paraná, 6 em Guaraqueçaba, 5 em Morretes, 2 em Guaratuba e 2 em Matinhos.

O Litoral tem 215 mortes e 10.319 casos registrados até agora.

No Paraná, a Sesa confirmou mais 2.628 casos e 75 mortes por covid. O boletim registra também 2.784 casos confirmados do período entre 27 de abril e 1º de dezembro. O estado soma 291.244 casos e 6.259 mortes em decorrência do novo coronavírus.

De acordo com o Ministério da Saúde, houve 755 mortes e 50.434 novos casos da doença. Já houve 175.270 mortes e 6.487.084 casos.