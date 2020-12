Operação policial visa garantir cumprimento de decreto estadual

Cerca de quatro mil policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários, guardas municipais e agentes federais estão nas ruas de todo o Estado para reforçar as ações ostensivas.

O objetivo, segundo o governo, é reduzir crimes e aumentar a sensação de segurança, além de fiscalizar e orientar a população para o cumprimento do decreto estadual de restrição de circulação de pessoas e de limitação de funcionamento de estabelecimentos comerciais, inclusive o toque de recolher das 23h às 5h.

Além de garantir a segurança nas ruas, as equipes estão atendendo denúncias de aglomerações ou festas clandestinas, além de fiscalizar a restrição de circulação de pessoas, entre as 23 horas e 5 horas.

A operação Sinergia, coordenada pela Polícia Militar, inclui a Polícia Civil, o Departamento Penitenciário, as Guardas Municipais, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal e a Receita Estadual. A Polícia Judiciária apoia as atividades com ações ostensivas para combate ao crime organizado, e as equipes do Departamento Penitenciário reforçam os trabalhos em todo o estado.

Nos quatro dias da operação (26 e 27 de novembro e 3 e 4 de dezembro) foram presas 505 pessoas presas e 68 armas de fogo foram apreendidas em todas as regiões do Paraná. Ainda foram apreendidas 7 toneladas de drogas e 172 aves silvestres.

Nesta sexta-feira (4) a operação iniciou oficialmente no Litoral, em uma cerimônia na avenida Atlântica, na Praia Brava de Caiobá, em Matinhos, com a presença de autoridades do Estado e os prefeitos da região.

Na noite do dia 4, foi realizada, na Capital e no Litoral, uma Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) para verificar o funcionamento de estabelecimentos comerciais específicos, o cumprimento dos horários de restrição de circulação de pessoas e demais medidas sanitárias. Em Matinhos, sete estabelecimentos foram desativados e apreendidos 85 charutos, 1.099 essências de narguilé e 132 maços de cigarros.