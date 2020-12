Municípios do Litoral terão decretos com as mesmas regras contra covid

Os prefeitos do Litoral adotarão as mesmas regras para enfrentar o aumento de casos de covid-19 que se registra no Estado e na região. Decretos municipais deverão ser divulgados na terça ou quarta com o mesmo teor.

As definições nos municípios estão sendo feitas em conjunto com a Regional da Secretaria de Saúde e com o governo do Estado.

O presidente da Associação dos Municípios do Litoral do Paraná (Amlipa), Roberto Justus, prefeito de Guaratuba, antecipa que a intenção não é fazer lockdown, fechamento de comércios, nem barreiras para impedir a entrada nas cidades, mas adotar normas que coíbam aglomerações e protejam as pessoas.

De acordo com Justus, já ficou definido que não haverá festas com queimas de fogos no Ano Novo no Litoral e que o Carnaval poderá ser cancelado.

Durante reunião realizada na sexta-feira (4), na Prefeitura de Paranaguá, os prefeitos informaram que vão apoiar o governo estadual na aplicação das medidas do novo decreto que institui toque de recolher das 23h as 5h, restringe a venda de bebidas alcoólicas e proíbe eventos com mais de 10 pessoas.