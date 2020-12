Batalhão da PM do Litoral tem novo comandante

Depois de um ano e meio na função, o tenente-coronel Josemar Rogério Biscaia passou o comando do 9° Batalhão de Polícia Militar (9° BPM) ao tenente-coronel Renato Luiz Rodrigues Júnior nesta terça-feira (22), na Associação do Banestado, em Pontal do Paraná. O evento contou com a presença do secretário da Segurança Pública, coronel Romulo Marinho Soares, e do subcomandante-geral da PM, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

Marinho falou confirmou as reformas no 9º Batalhão, em Paranaguá, a partir de janeiro, e sobre o comandante que deixa o cargo. “A atuação do tenente-coronel Biscaia foi brilhante, sempre muito educado e de relacionamento fácil, deixou um legado e as articulações que fez com a comunidade. Vamos reinaugurar esse batalhão e a chegada do tenente-coronel Renato vem justamente para agregar toda a estrutura, o quartel e os recursos humanos. Em 2021 faremos grandes operações no litoral, para combater os crimes e melhorar cada vez mais a segurança da população”, explicou.

“Estou muito grato de ter passado esses meses todos aqui no batalhão da PM, e foi um privilégio receber esse comando e poder atender bem a comunidade litorânea. Se eu pudesse ficar, eu ficaria no mínimo mais uns 10 anos aqui, mas não posso por questão de tempo de serviço”, afirmou Rogério Biscaia. Durante seu comando foi desencadeada uma das maiores ações integradas do Litoral: a Operação Carga Segura foi desencadeada para combater os casos de furto de cargas no Porto de Paranaguá. A ação envolveu órgãos municipais, estaduais e federais de fiscalização, que culminaram em dezenas de prisões, na descoberta de locais de armazenamento dos produtos furtados, e na apreensão de materiais.

O subcomandante-geral da PM, coronel Hudson Leôncio Teixeira, afirmou que é natural a troca de comando de unidades na corporação. “Estamos em uma fase de transição e as pessoas estão sendo promovidas ou aposentadas, e isso é natural. O novo comandante optou por vir morar na região, o que é muito bom. É óbvio há uma expectativa de que seja feito no mínimo o que estava sendo feito ou melhor, então a gente espera o melhor para o tenente-coronel Renato e agradecemos ao trabalho feito até aqui pelo tenente-coronel Biscaia”, disse.

O comandante do 6º Comando Regional da PM, coronel Rui Noé Barroso Torres, explicou que a ideia é que haja a continuidade do trabalho já desenvolvido pelo tenente-coronel Renato, ainda mais com a temporada de verão, que exige atuação intensa da unidade e do efetivo de reforço por conta do aumento de pessoas nas praias. “Estamos à frente dos trabalhos e preparamos um grande aporte logístico e de pessoal, contando com unidades especializadas da PM, ações na área ambiental e atuação forte da Ação Integrada de Fiscalização Urbana [Aifu] para fiscalizar o cumprimento das medidas sanitárias durante a pandemia, como rege o decreto estadual”, explicou.

Expectativa – O tenente-coronel Renato trabalhou mais de 20 anos em unidades operacionais no Interior, e sua passagem mais marcante foi na região de Guarapuava, sempre próximo das lideranças da comunidade para entender as necessidades da população e buscar soluções e melhorias de segurança pública. Antes de chegar ao 9º Batalhão, o tenente-coronel desempenhava uma função na Academia Policial Militar do Guatupê (APMG).

Ele alertou sobre os riscos da pandemia, principalmente com a chegada do Natal e Ano Novo. Ele reforçou a importância de a população respeitar o decreto e evitar festas e aglomerações, para evitar que mais pessoas adoeçam e acabem vítimas do vírus. “A princípio a PM irá orientar aquelas pessoas que estiverem em aglomeração dentro de bares e das ruas, mas, no segundo momento, se as pessoas não atenderem ao pedido policial, agiremos com mais energia”, afirmou.

