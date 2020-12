Polícia Civil terá delegacia móvel e também vai atuar contra a covid

A Polícia Civil no Litoral recebe um reforço de 135 policiais civis fixos e 14 itinerantes, entre delegados, investigadores, escrivães e papiloscopistas durante a operação de verão.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, mais 20 viaturas se somam à frota em atuação na região, além da Delegacia Móvel, instalada em um ônibus, que ficará em pontos estratégicos para atender a população local e os veranistas.

O público poderá registrar boletins de ocorrência na Delegacia Móvel, além de tirar dúvidas sobre assuntos relacionados à atuação da PCPR. O veículo foi desenvolvido para o atendimento em locais externos, possui acessibilidade para pessoas com deficiência, operacionalidade dinâmica e padrão internacional.

A Operação Verão Consciente vai focar na prevenção à covid-19. “A PCPR está preparada para reforçar a necessidade do distanciamento social e difundir outras medidas sanitárias de combate à circulação do vírus, baseados na Resolução Técnica 1471/2020 da Secretaria Estadual de Saúde, que serviu de base para a elaboração de uma cartilha (abaixo) de boas práticas para quem for passar o verão nas praias do Paraná.

O coordenador da Operação Verão Consciente na Polícia Civil, delegado Gil Rocha Tesseroli, destaca que este momento é de conscientização da população e de bom senso. “Solicitamos a todos os veranistas que cumpram as ordens sanitárias ficando em casa ao máximo, mantendo o distanciamento social e evitando aglomerações. O vírus é extremamente contagioso e todos devem ajudar a impedir a sua disseminação”. A Polícia Civil atuará na fiscalização, para que as regras sejam devidamente cumpridas.

Com informações da PCPR / AEN