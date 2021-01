Guaratuba registra mais uma morte por covid

Mais um morador de Guaratuba morreu em decorrência da covid-19. O homem, de 63 anos, residia no bairro Piçarras e estava internado no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Ele morreu no sábado (2) e a Prefeitura de Guaratuba confirmou o óbito hoje (segunda-feira, 4), após o registro feito pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no seu Informe Epidemiológico. Guaratuba tem 35 óbitos por covid e o Litoral 271.

A Sesa também registra 16 novos casos da doença no Litoral: 12 em Guaratuba, 2 em Matinhos, 1 em Antonina e 1 em Morretes. A região soma 13.562 confirmações até hoje e 9.202 pacientes recuperados.

No Paraná, são 1.717 novos casos e 32 mortes confirmadas hoje. O estado tem 419.839 casos confirmados 307.461 recuperados e 7.997 mortes pela doença.

No Brasil, foram 20.006 casos e 543 mortes informadas hoje. O país tem 7.753.752 casos, 6.875.230 recuperados e 196.561 mortes por covid-19.