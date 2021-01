Passeio no Descoberto, em Guaratuba abre rotas de cicloturismo no Litoral

A Paraná Esporte, em parceria com os municípios do Litoral, dá início ao novo programa Pedala Paraná com a inauguração este mês de três diferentes rotas de cicloturismo, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná.

Elas integrarão um total de 20 circuitos programados para serem lançados até o fim de 2021, em diferentes pontos do estado.

A primeira será a Rota do Descoberto, em Guaratuba, cuja atividade inaugural acontece neste domingo, dia 17. Ela terá um total de 30 km e é considerada de intensidade média. A concentração se inicia às 8h, no Estrada Rural do Descoberto, no Km 20 da PR-412 (Rodovia Máximo Jamur). A saída está programada para as 9h.

Em Matinhos, a ciclorrota terá um trajeto urbano, circundando a orla. A inauguração está prevista para o dia 24 de janeiro. Em Pontal do Paraná, a rota será na Estrada do rio Guaraguaçu, passando pela aldeia Karaguata Poty, da tribo Guarani, e terminando na Área de Preservação Arqueológica dos Sambaquis. O lançamento em Pontal será em 31 de janeiro.

Segundo o superintendente do Esporte, Helio Wirbiski, “A intenção é criar alternativas que possam aliar a prática do esporte, o turismo e, desse modo, fortalecer a economia de diferentes regiões do estado”. Além disso, as estações instaladas nessas ciclorrotas são elaboradas com materiais reciclados. “Isso demonstra também o cuidado com o meio ambiente, tornando o projeto ambientalmente responsável e sustentável”, completou Wirbiski.

Infraestrutura

As estações contêm ferramentas para socorros de urgência, bem como uma bomba para encher pneus, além de um mapa com as informações do trajeto. Elas são construídas a partir de madeira de reflorestamento e lixo coletado nas trilhas, aglutinados em um processo único, formando a lixeira e a placa que abriga o mapa. São denominadas “Serviço de apoio ao cicloturista”.

Para as atividades são tomadas todas as medidas de prevenção ao coronavírus. É obrigatório o uso de máscara, o distanciamento social, além do álcool em gel para higienização das mãos.

Serviço para a inauguração neste fim de semana

Informações gerais: (Secretaria do Esporte e do Lazer de Guaratuba (41) 3472-8650

Informações sobre alimentação: (41) 99523-7993 – Carina Sucá

Fonte: Paraná Turismo