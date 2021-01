Homem em situação de rua morre ao passar mal na Praia Central de Guaratuba

Vídeo: BPMoa

Um homem, de aproximadamente 40 anos, morreu na tarde desta terça-feira (12), depois de passar mal na Praia Central de Guaratuba.

Equipe do Samu tentaram reanimá-lo por quase uma hora. Segundo informações, trata-se de uma pessoa em situação de rua, identificado inicialmente apenas como Diogo e que teria vindo há pouco tempo de Curitiba.

De acordo com um amigo que o acompanhava, ele sentiu-se mal e deitou no gramado do calçadão da orla. O amigo viu que ele estava ficando roxo chamou os guarda-vidas, que começaram a atendê-lo e chamaram o Samu.

A equipe do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMoa) também foi acionada e pousou o helicóptero na areia para poder encaminhar o homem para atendimento hospitalar com mais rapidez, mas ele morreu no local.