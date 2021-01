Sesa confirma 2 mortes em Paranaguá, Guaratuba registra mais 2

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa, nesta quarta-feira (13), que houve 2 mortes por covid-19 no Litoral, ambas em Paranaguá.

Pelo segundo dia consecutivo, a Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba informa mais 2 óbitos não registrados pela Sesa. Ambos já foram informados pelo Correio do Litoral nesta manhã: uma moradora do bairro Coroados de 65 anos, falecida no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, e o ex-político e radialista Algaci Tulio, de 80 anos, que morava no Centro e morreu no Hospital Vita, em Curitiba. Como ele tinha residência também na Capital, ainda não é certo em qual cidade seu óbito será registrado.

Pelos números da Sesa, o Litoral tem 299 óbitos e 16.196 casos registrados. Hoje foram confirmados mais 75 casos da doença: 44 em Paranaguá, 23 em Matinhos, 5 em Guaratuba, 2 em Antonina e 1 em Morretes.

No Paraná, são mais 2.904 casos e 31 mortes registradas hoje. O estado soma 483.024 confirmaçãoes da doença e 8.842 casos.

No Brasil, foram 60.899 novos casos e 1.274 falecimentos. O país já tem um cumulado de 8.256.536 confirmações e 205.964 pessoas mortas pela covid-19.