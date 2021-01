Guaratuba informa mais uma morte por covid e Sesa 114 casos no Litoral

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba informou, em nota com condolências a familiares e amigos, o falecimento de mais um morador da cidade por consequência da covid-19.

“Nesta sexta-feira (15), morreu Ângelo André C. de Napoli, morador do bairro do Brejatuba, de 49 anos, que estava internado no PS Covid de Guaratuba”, informa a nota, que destaca que o óbito não foi registrado no Informe da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) de hoje.

Outra morte no Litoral não foi registrada pela Sesa , uma mulher de 77 anos que residia em Morretes e faleceu na quarta-feira (13), conforme o Hospital Regional do Litoral, onde estava internada informou ontem.

Angelo Andre Christiansen de Napoli teve a morte bastante lamentada em Guaratuba (Facebook)

No informe desta sexta-feira, a Sesa confirma apenas novos casos da doença na região, num total de 114 confirmações: 71 em Paranaguá, 18 em Guaratuba, 11 em Pontal do Paraná, 7 em Antonina, 6 em Matinhos e 1 em Morretes.

De acordo com a Sesa, o Litoral tem 16.634 confirmações, 11.247 pessoas recuperadas e 302 mortas.

No Paraná, a Sesa registou mais 82 mortes e 4.838 novos casos nesta sexta. O estado já tem 493.621 confirmados, 362.379 recuperados casos confirmados e 8.966 mortos.

No Brasil, o Ministério da Saúde informou hoje que houve mais 1.151 mortes e 69.198 casos. O país já tem 8.393.492 confirmações da doença, com 7.361.379 recuperados e 208.246 pessoas mortas pela covid-19.