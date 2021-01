Comitiva do Pará vem para investigar acidente na BR-376

Foto: BPMOA

Uma comitiva do estado do Pará composta por um médico, um perito, um bombeiro, um delegado de Polícia Civil e um major da Polícia Militar chega ao Paraná nesta terça-feira (26) para acompanhar as investigações do trágico acidente com o ônibus daquele estado na BR-376, em Guaratuba. Os profissionais devem chegar no início da tarde em Curitiba.

O governo do Pará informou que alugou um avião para levar os corpos. “Este trabalho está sendo em conjunto com nossa Polícia Científica, e com todas as diretrizes e respeito necessários”, afirmou o secretário de Segurança Pública do Paraná, Romulo Marinho Soares.

Polícia Científica – A Secretaria de Segurança explica que quando um acidente desta magnitude ocorre, a Polícia Científica do Paraná aciona a Comissão Permanente de Identificação de Vítimas de Desastres (DVI), cuja presidente é a perita Viviane Paola Zibe e Piegel para realizar o protocolo internacional de identificação das vítimas.

Neste caso em particular, foram enviados sete peritos criminais para o local a fim de periciar tanto o acidente quanto atuar na preservação dos vestígios para auxiliar a identificação de todos os envolvidos.

“Nossa participação foi para recolher dados que vão subsidiar na identificação das vítimas deste desastre. Conseguimos conversar com o pessoal da PRF e do Corpo de Bombeiros para ver para onde foram as vítimas vivas, para quais hospitais. Agora estamos trabalhando na confirmação dos nomes. No local, também organizamos a ida dos rabecões para Curitiba”, descreveu a presidente. “A perícia verificou também as condições da pista e da sinalização naquele local e começou a reconstruir a dinâmica desta ocorrência”, completou o perito oficial e coordenador das ações da Polícia Científica na operação Verão Consciente, Alex Tavares.

O Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba realizou todas as dezenove necropsias até o fim da tarde. Do total de corpos, dez são masculinos e nove femininos (três menores de 18 anos). “De todos, até o momento (21h) quinze já foram identificados, todos por papiloscopia e, por respeito às famílias das vítimas, a Polícia Científica do Paraná vai fornecer a identidade dos óbitos aos familiares e ao Governo do Pará. Conforme o protocolo de DVI, estamos entrando em contato com as famílias e alguns até já fizeram o reconhecimento de seus entes”, explica a Dra. Viviane.

Polícia Civil – A Polícia Civil também está atuando nos trabalhos desde a metade da manhã. De acordo com o Delegado plantonista de Guaratuba, Cristiano Quintas, as investigações continuam e será instaurado um inquérito policial a cargo da Delegacia de Delitos de Trânsito de Curitiba (Dedetran). “Foi determinada que a Dedetran fizesse o inquérito policial, até mesmo em razão dos corpos das vítimas estarem sendo removidos para o IML de Curitiba”, disse.

O delegado também falou que já ouviu o motorista do ônibus. “O motorista não apresentava sinais de embriaguez, e relatou que teria detectado um problema nos freios, ao entrar em uma curva, mas não conseguiu entrar em nenhuma área de escape, bateu no guard rail, tombou e caiu em um desfiladeiro”, explica o delegado. Ainda segundo ele, serão ouvidas testemunhas e vítimas sobreviventes para apurar o trágico acidente ocorrido nesta manhã.

Atendimento às vítimas – Desde os primeiros momentos equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), trabalharam no socorro das vítimas e na localização dos corpos. A Polícia Civil e a Polícia Científica também foram acionados para os serviços de polícia judiciária e perícia, respectivamente.

De acordo com a tenente do Corpo de Bombeiros, Ana Paula Inácio de Oliveira Zanlorenzzi, o trabalho das equipes teve foco no atendimento às vítimas que estavam no local. “Todas as vítimas foram atendidas pelo protocolo de Sistema de Comando de Incidentes (SCI) e foram triadas de acordo com a gravidade de seus ferimentos e lesões”, explicou. “Os trabalhos de identificação das possíveis causas e do que poderia ter ocasionado estão sendo verificados pelos órgãos competentes”, completou.

Todas as vítimas foram encaminhas para hospitais da região. As vítimas em estado mais grave foram encaminhadas, via aeronave do BPMOA, para o Hospital Cajuru, em Curitiba e, também, para o Hospital São José, em Joinville. Já as vítimas leves e moderadas foram encaminhadas, por ambulâncias, a hospitais em Garuva e Joinville e até ao Pronto Socorro de Guaratuba. Também houve apoio de uma aeronave de Santa Catarina no transporte.

O tenente Henrique Arendt Neto, do BPMOA, conta que além dos transportes de vítimas, a aeronave também serviu para levar uma equipe especializada ao local. “Levamos uma equipe do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) junto com o canil, com cão especializado em busca de vítimas, para localizar aquelas que pudessem ter sido ejetadas do ônibus para a área de mata, por exemplo”, esclareceu.

O Corpo de Bombeiros utilizou caminhões de combate a incêndio e resgate, ambulâncias e viaturas de busca e salvamento, além de duas aeronaves do BPMOA. Também prestaram apoio, de forma integrada com o Governo do Paraná, viaturas da Concessionária Arteris Litoral Sul; Polícia Rodoviária Federal (PRF); aeronaves Águia de Santa Catarina; viaturas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina; Polícia Militar de Santa Catarina e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).