Polícia já identificou 15 mortos no acidente na BR-376

Foto: PCPR

A Polícia Civil do Paraná já identificou 15 corpos das vítimas do acidente com ônibus ocorrido na manhã de segunda-feira (25), na BR-376, em Guaratuba. Ao todo, 19 pessoas morreram.

Os papiloscopistas da PCPR estão identificando as vítimas através de exames necropapiloscópicos, onde coletam as impressões digitais dos cadáveres e realizam o confronto com padrões enviados pela Polícia Civil do Pará.

As vítimas identificadas até o momento são:

Alexandre Costa da Cruz – 26 anos

Andreia Miranda dos Santos – 27 anos

Antonio Carlos Teixeira Lima – 41 anos

Carlos Henrique Da Silva Teixeira – 14 anos

Dailson Ferreira Pimentel – 32 anos

Emanuele Cristina Martins Miranda – 26 anos

Gabrielly Pinto Favacho – 21 anos

Geovanna Cristina Pacheco Pinheiro – 20 anos

Iracelma de Carvalho e Souza – 47 anos

Iranilda Carvalho de Souza – 54 anos

João Paulo Ferreira Santos – 19 anos

José Renan da Silva Souza – 18 anos

Juliane de Jesus Botelho Garcia – 23 anos

Roni Cristian Pinheiro de Almeida – 21 anos

Valdenilson Gurjão de Souza – 22 anos