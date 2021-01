Secretaria municipal de Guaratuba orienta população a denunciar crimes ambientais

Fotos e fonte: Prefeitura de Guaratuba

A Secretaria do Meio Ambiente de Guaratuba está colocando placas de conscientização nas praias e orientando as pessoas a denunciarem irregularidades e crimes ambientais.

As placas que foram confeccionadas pela equipe da secretaria com material recebido de doação. Elas estão sendo colocadas na orla, da Praia Central até a Barra do Saí, principalmente nas áreas de proteção como restinga e ninhos. Buscam conscientizar sobre o respeito à biodiversidade e sobre o descarte irregular de lixo nesses locais. As placas antigas estão sendo retiradas.

A secretária do Meio Ambiente, Adriana Correa Fontes, afirma que a responsabilidade de fiscalização e cuidado tem que ser de todos e, por isso, a comunidade deve entrar em contato com a secretaria para denúncias de postura irregular ou crimes ambientais pelo telefone/whatsapp: (41) 3472-8647.