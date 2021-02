Paraná é um destino com maior procura por parte dos turistas – saiba porquê

Foto: Pexels

Dados os acontecimentos do ano 2020 que se estendem por 2021 a maioria das pessoas anseia pela altura em que poderá voltar a viajar tranquilamente para um merecido período de descanso.

Segundo noticias recentemente publicadas, as cidades de Curitiba e Foz do Iguaçu estão entre os 21 destinos do país que são tendência turística. Estas regiões são conhecidas por locais onde a natureza prevalece e em que o foco turístico está em ofertas de cariz rural, algo que se tem mostrado tendência nas preferências de quem deseja viajar em lazer.

Além desta tendência de procurar locais próximos com a natureza, a tendência crescente é para viagens curtas que minimizem os contactos e a região do Paraná se revela ideal para esta escolha.

Destacamos a Foz do Iguaçu por ser um local que abriga uma das sete maravilhas do mundo, as Cataratas do Iguaçu, um complexo de 275 quedas de água e que é um dos destinos mais importantes de todo o Brasil e que se situa numa localização única fazendo fronteira com o Paraguai e Argentina que tornam este local único em beleza e cultura.

A Foz do Iguaçu dispõe ainda da maior estação Hidrelêtrica do mundo, o Parque das Aves onde pode observar a biodiversidade da região, entre outros atrativos que merecem a pena uma visita.

Para além da Foz do Iguaçu, a sua localização faz dela um destino único já que visitar este destino traz a vantagem de conseguir visitar três países num só dia, sendo perfeitamente possível fazer compras no Paraguai de manhã, passear pelo Brasil e jantar na Argentina.

Este se torna num destino ideal para uma escapadinha de final de semana que permite uma interessante mistura de experiências que passam por poder visitar as quedas de água adquirindo ingressos para visitar o Parque Nacional do Iguaçu, ter a oportunidade de conhecer a Tríplice fronteira, o principal conjunto de fronteiras da América do Sul, formada pelos limites do Brasil, Argentina e Paraguai e pernoitar no Paraguai, apenas a 10 km da fronteira no mítico Hotel Casino Acaray.

Pernoitar no Paraguai neste gênero de unidades hoteleiras que albergam cassinos é uma experiência única para quem reside no Brasil, onde este tipo de entretenimento não é possível.

O Hotel Acaray disponibiliza diversas categorias de quartos que pode escolher, um serviço de SPA com diversos tratamentos e um espaço cassino com mais de 250 máquinas de caça-níqueis de última geração, mesas de jogo com roleta, Blackjack, poker, entre outros que garantem diversão às suas férias antes de recolher ao quarto.

Uma vez que este é um tipo de diversão que não está tão acessível à população brasileira, se for a primeira vez que visita um cassino, o mais fácil será experimentar as máquinas de caça-níqueis com regras mais simples de entender para quem não é entendido no jogo. Se preferir, pode experimentar as versões online gratuitas que estão disponíveis em algumas plataformas online dedicadas ao tema, que com certeza o irão ajudar na transição para as máquinas físicas.

Ainda no Paraguai e nas imediações do Hotel Casino encontra diversas opções de restauração como o Restaurante Copacabana com comida tradicional, ou o Restaurante Sakura de comida japonesa e diversos shoppings que pode visitar para realizar as suas compras e que são escolhas bastante populares entre os turistas.

Existem cerca de 27 voos diários até à Foz do Iguaçu e poderá facilmente alugar um automóvel que lhe permita visitar tranquilamente três países e explorar as principais atrações nas proximidades da fronteira.

Para quem tem apenas dois dias de visita, aconselha-se que se visite as Cataratas do Iguaçu do lado brasileiro escolhendo um dos passeios opcionais como o Macuco Safari com o Parque das aves e almoço no Restaurante Porto Canoas e reservar o segundo dia para compras no Paraguai, após pernoitar no Hotel Casino Acaray e visita da Usina de tarde.

Se pode despender mais dias, é possível visitar as Cataratas também do lado argentino e visitar ainda alguns museus e outras atrações com mais calma.

Seja por apenas um final de semana, ou por uma semana inteira de lazer, este é um destino que não pode perder.