Mais duas mortes e 323 novos casos de covid no Litoral

Mais duas mortes e 323 novos casos de covid no Litoral

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa, neste sábado (6), mais 2 mortes por covid-19 no Litoral: em Paranaguá e em Morretes.

Também são 323 novos casos confirmados na região: 274 em Paranaguá, 20 em Matinhos, 16 em Guaratuba, 6 em Antonina, 6 em Pontal do Paraná e 1 em Morretes. A região tem 19.264 confirmações, 12.188 pacientes recuperados e 340 mortes em decorrência da covid-19.

No Paraná, são 3.421 novos casos confirmados e 60 mortes por covid hoje. O Estado tem 564.097 casos, 418.662 recuperados e 10.298 mortos pela doença.

No Brasil, houve 978 mortes e 50.630 novos casos informados hoje. Já são 9.497.795 confirmações, 8.363.677 recuperados e 231.302. Segundo o Ministério da Saúde são 903.106 pessoas com a covid e em acompanhamento no país.