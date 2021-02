Homem bate em carro parado e capota na avenida Curitiba

Fotos: Redes sociais

Um carro capotou ao bater em outro que estava estacionado, perto da rotatória da avenida Curitiba, em Guaratuba, na noite deste domingo (7). O motorista tinha sinais de embriaguez.

Por volta das 21h30, um Renault Captur vinha em direção ao Centro e logo depois de fazer a curva colidiu com um Ford Ecosport e capotou no meio da pista. O condutor estava sozinho no carro e não se feriu, no outro carro não havia ninguém.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e verificou que o motorista, um homem de 39 anos, demonstrava sinais de embriaguez. De acordo com a Rádio Litorânea, o teste do bafômetro apresentou resultado de 0,50 mg/l, o que é muito elevado.

Enquanto a pista ficou interditada por causa do acidente, o condutor de um Hyundai HB20 tentou furar o bloqueio. Os policiais o abordaram e, segundo eles, também constataram que o motorista, de 50 anos, estava com sinais de embriaguez.

De acordo com o Portal da Cidade de Guaratuba, os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil por embriaguez ao volante.

Fontes: Rádio Litorânea e Portal Cidade de Guaratuba – fotos: Redes sociais