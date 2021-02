Começa vacinação de idosos com mais de 90 em Guaratuba

Senhora Aulinda de Oliveira Souza, 90 anos, moradora do Mirim, foi a primeira idosa vacinada – fotos: Prefeitura de Guaratuba

O sr. Joaquim Brizola, 95 anos, morador do bairro Mirim, ficou bastante feliz ao receber a vacina e, ainda mais, ao saber que seria o primeiro do grupo dos idosos a receber o imunizante contra a Covid-19 em Guaratuba, nesta terça-feira (9). Já a primeira idosa vacinada foi a senhora Aulinda de Oliveira Souza, 90 anos, que comemorou bastante.

Junto com o sr. Joaquim e a sra. Aulinda, mais oito idosos do bairro Mirim receberam a vacina Coronavac e iniciaram a vacinação de idosos a partir de 90 anos que será feita em domicílio no município. A equipe da Epidemiologia buscou na tarde de segunda-feira (8), em Paranaguá, as 160 doses de vacinas que chegaram para Guaratuba na 1ª Regional de Saúde.

Um levantamento prévio da Secretaria Municipal da Saúde mostrou que estão cadastrados na Atenção Básica de Saúde cerca de 130 idosos nessa faixa etária. O levantamento também definiu a quantidade de idosos por bairros, que foi repassado para as equipes volantes que foram formadas para efetuar a vacinação em domicílio. Os dados são cadastrados pelos Agentes Comunitários de Saúde que realizam o acompanhamento de seus setores e já foram utilizados para outras campanhas de vacinação a domicílio, como a da gripe no ano passado.

O secretário Municipal da Saúde, Gabriel Modesto, pediu para que os idosos de 90 anos ou mais aguardem em casa essa semana porque as equipes irão visitá-los. A expectativa é que essa fase finalize até a próxima segunda-feira (15). O idoso ou familiar não deve procurar a Unidade de Saúde esta semana, somente a partir de terça-feira (16) se o idoso não tenha recebido a vacina. O contato deve ser feito pelo idoso ou por familiar através do whatsapp da Unidade de Saúde a qual o idoso pertence.

Para a vacinação é necessário o documento de identidade, CPF e cartão SUS, mas principalmente, um documento de identificação com foto. Importante lembrar que se houver na residência outro idoso com idade inferior a 90 anos, este não receberá a vacina neste momento, a aplicação das doses obedece às regras do plano nacional e estadual de vacinação contra à Covid-19.

Os nomes dos idosos vacinados também irão para o boletim de transparência da vacinação disponibilizado no portal.guaratuba.pr.gov.br/coronavirus

As primeiras duas remessas de vacinas que totalizaram 493 doses contra a Covid-19, sendo 263 da vacina Coronavac e 230 doses da vacina AstraZeneca, foram aplicadas nos profissionais da saúde pública e também da rede privada.

Contato do Whatsapp das Unidades Básicas de Saúde:

UBS Caieiras

3472-8749

UBS Coroados

3472-8748

UBS Figueira

3472-8746

UBS Mirim

3472-8747

UBS Cohapar

3472-8732

UBS Piçarras

3472-8733

UBS Cubatão

9 9151-3038

Fonte: Prefeitura de Guaratuba