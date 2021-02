Sesa registra 131 casos e HRL confirma mais uma morte

O Litoral tem mais 131 casos de covid-19 registrados hoje: 65 em Paranaguá, 30 em Matinhos, 22 em Guaratuba, 7 em Pontal do Paraná, 5 em Guaraqueçaba e 2 em Morretes.

Já são 19.473 casos confirmados, 12.250 pessoas recuperadas e 341 óbitos em decorrência da covid-19.

A Sesa não registrou nenhum óbito na região no boletim de hoje, mas o Hospital Regional do Litoral (HRL) informou pela manhã que houve uma morte de um paciente de Antonina, um senhor de 74 anos, falecido no dia 2. Também há um óbito com a causa sendo investigada. O HRL tem 27 pacientes internados por covid, sendo que 18 já estão confirmados com doença, 1 foi descartado e 8 estão sendo investigados.

No Paraná, foram mais 3.901 casos e 115 mortes informados hoje. O Estado tem 570.995 confirmações, 422.176 pacientes recuperados 10.468 mortes por covid.

No Brasil, foram confirmados hoje mais 51.486 casos e 1.350 mortes. O país já tem 9.599.565 confirmações, com 8.523.462 recuperados e 233.520 mortes.

O Litoral tem uma incidência de 6.495 casos confirmados até hoje para cada 100 mil habitantes, o Paraná tem 4.958 e o Brasil 4.568.

A mortalidade no Litoral é de 113,7 / 100 mil, do Paraná, 90,9 e do Brasil, de 111,1.