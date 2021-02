Balanço dos 50 dias, confirma tranquilidade da temporada da pandemia

Foto: Divulgação SESP-PR

O secretário de Estado da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, apresentou, nesta quarta-feira (10), o balanço de 50 dias das ações da operação Verão Consciente 2020/21 ao secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, e aos prefeitos Zé da Ecler (Matinhos), Roberto Justus (Guaratuba) e Rudão Gimenes (Pontal do Paraná).

Devido à pandemia, a divulgação aconteceu em uma reunião restrita, em Matinhos. Também estavam presentes os coordenadores ou representantes das instituições do Governo do Estado atuantes no Verão Consciente.

Com bem menos pessoas no Litoral, houve redução da necessidade de salvamentos no mar, mas nove pessoas morreram afogadas neste período: o triplo dos primeiros 55 dias da temporada anterior e bem acima da média dos cinco anos anteriores: de 5 óbitos, segundo o Corpo de Bombeiros (fonte: AEN).

Na comparação com os primeiros 50 dias da temporada anterior, houve queda de 16% dos salvamentos no mar – caiu de 722 casos para 609, e 547 pessoas saíram da água ilesas. O trabalho dos bombeiros e o cuidado das pessoas também refletiu nas advertências e orientações, que tiveram queda de 26% e 21%, respectivamente.

Ocorrências – Nas ocorrências policiais também houve redução. O comparativo dos primeiros 50 dias das duas últimas temporadas aponta -33,5% nos furtos em geral (de 1.231 para 818) e de 33,7 % nos roubos (de 264 para 175). Segundo a Secretaria de Seguran, “a prevenção também auxiliou na queda dos casos de furtos e roubos de veículos” – os furtos caíram 28,5% (de 49 para 35) e os roubos 50% (6 para 3). A perturbação do sossego, uma das contravenções que mais demandam a Polícia Militar, diminuiu de 343 foi para 289 casos, uma queda de 15,7%.

Com reforço de equipes da Polícia Civil nas delegacias, 61% dos homicídios que ocorreram no Litoral foram solucionados. Dos 18 crimes registrados 11 estão elucidados. Além disso, houve aumento de 32% na instauração de inquéritos policiais nesta temporada. Foram 68 no mesmo período do verão passado e 90 neste ano.

A Sanepar recolheu em torno 515,7 toneladas de resíduos sólidos nos 48 quilômetros de faixa de areia das praias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, de 24 de dezembro até 7 de fevereiro. O número representa uma média diária de 11,2 toneladas de lixo recolhidos no Verão Consciente. No mesmo período da temporada passada a média diária foi de 13,5 toneladas.

A empresa também distribuiu aos banhistas 150 mil unidades de sacolas biodegradáveis para armazenamento de lixo. Essa ação, assim como o trabalho de coleta de resíduos nas praias, é feita por cerca de 120 pessoas, a maioria moradores do Litoral, divididas em 10 equipes.

Chuvas – Devido às fortes chuvas de janeiro, a Defesa Civil Estadual levou ajuda humanitária aos municípios de Morretes e Guaraqueçaba, fez acompanhamento dos locais de risco atingidos pelas chuvas e atuou na desobstrução de vias, principalmente a que leva à Guaraqueçaba.

Presenças – Também participaram da reunião o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Marcio Nunes; os deputados estaduais Fernando Francischini, Paulo Roberto da Costa (Galo) e Emerson Bacil.