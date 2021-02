Guaratuba tem mais 3 mortes por covid e Litoral passa dos 20 mil casos

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registra três óbitos por covid-19 em Guaratuba no Informe Epidemiológico desta terça-feira (16). Um deles havia sido informado nesta manhã pelo Hospital Regional do Litoral.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, no domingo (14), faleceu uma moradora do bairro Piçarras, de 67 anos, que estava internada no PS Covid, em Guaratuba. Na segunda-feira (15), faleceu mais uma moradora do Piçarras, de 74 anos, e um morador do Centro, de 65 anos. Ambos estavam internados no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

A Sesa também confirmou 228 novos casos da doença nas sete cidades litorâneas: 161 em Paranaguá, 33 em Guaratuba, 13 em Matinhos, 7 em Antonina, 6 em Morretes, 6 em Guaraqueçaba e 2 em Pontal do Paraná.

O Litoral chega a 20.217 casos confirmados, 12.435 pessoas recuperadas e 354 mortes por covid.

O Paraná tem 7.983 novos casos confirmados e 78 mortes nesta terça. O Estado já tem 593.115 confirmações, 434.853 pacientes recuperados e 10.758 mortes.

No Brasil foram confirmadas mais 55.271 pessoas infectadas e 1.167 mortas, informou o Ministério da Saúde. São 9.921.981 casos, 8.883.191 recuperados e 240.940 mortos.