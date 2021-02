Polícia Civil faz operação contra receptadores de produtos roubados

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou, nesta manhã de quarta-feira (17), uma operação “contra grupo criminoso que recepta e vende produtos roubados e furtados no Litoral do Estado”. Um homem de 23 anos foi preso em flagrante, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, no Balneário Monções, em Matinhos.

A ação foi realizada pelos policiais que atuam na operação Verão com base em Pontal do Paraná.

A Polícia informa que “já identificou algumas pessoas que foram vítimas destes criminosos”, mas acredita que haja mais e, por isso, ressalta a importância de que a população sempre registre boletim de ocorrência.

Com o suspeito preso por receptação foram recuperados diversos materiais roubados e furtados, incluindo celulares e objetos pessoais de Pontal do Paraná. Também foi apreendida porção de maconha.

Os objetos serão analisados e periciados. As investigações prosseguem para identificar mais pessoas envolvidas.

A ação contou com o apoio de cães farejadores da Polícia Rodoviária Estadual.

Fonte e imagens: PCPR