Idoso com 90 ou mais que não recebeu vacina deve contatar UBS

Joaquim Brizola, 95 anos, foi o primeiro idoso de Guaratuba a ser vacinado, no último dia 9. foto: Prefeitura de Guaratuba.

A Secretaria da Saúde de Guaratuba informa que, conforme estava programado, a partir de agora, o idoso com 90 anos ou mais que ainda não recebeu a vacina contra a covid-19, deve (ele ou familiar) entrar em contato através do whatsapp com a Unidade Básica de Saúde mais próxima para marcar o dia da vacinação.

A Secretaria da Saúde informa visitou todos os idosos cadastrados nas Unidades de Saúde e que foram vacinados até o momento 84 idosos de uma estimativa de 130 nesta faixa etária.

Para a vacinação é necessário o documento de identidade, CPF e cartão SUS, mas principalmente, um documento de identificação com foto.

A Secretaria explica que, por causa da validade de 6 horas após aberto o frasco da vacina, a vacinação é feita após ser formado um grupo de 10 pessoas. Esta logística impede o desperdício de doses já que cada frasco da Coronavac corresponde a 10 doses.

A aplicação das doses obedece às regras do plano nacional e estadual de vacinação contra à Covid-19, que iniciou o grupo e destinou essas doses aos idosos a partir de 90 anos.

Os nomes dos idosos vacinados, assim como de todos que receberam a vacina, estão no boletim de transparência da vacinação disponibilizado no portal.guaratuba.pr.gov.br/coronavirus

Contato do Whatsapp das Unidades Básicas de Saúde:

UBS Caieiras

3472-8749

UBS Coroados

3472-8748

UBS Figueira

3472-8746

UBS Mirim

3472-8747

UBS Cohapar

3472-8732

UBS Piçarras

3472-8733

UBS Cubatão

9 9151-3038

Fonte: Prefeitura de Guaratuba