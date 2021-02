Guaratuba inicia preparação do novo Plano Municipal de Saúde

Na manhã desta sexta-feira (19), a Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba realizou a oficina de preparação para o Plano Municipal de Saúde (PMS), no auditório do Centro de Referência de Assistência Social.

O PMS é um documento atualizado a cada quatro anos, reunindo e organizando as propostas de ação municipal para a área. Ele é alinhado com as diretrizes gerais da política da saúde nas esferas nacional e estadual, e também ao plano de governo da gestão municipal.

O secretário da Saúde, Gabriel Modesto, disse que o plano é um mecanismo para a evolução da gestão em saúde, e nada melhor que reunir os profissionais da área para que ele seja construído conjuntamente. “Temos que superar as dificuldades de fazer planejamento, é importante estarmos preparados, direcionarmos nossas ações para não ficarmos reféns das demandas que surgirem”, afirma.

O reconhecimento da importância do planejamento para a realização de uma boa gestão em todos os âmbitos da saúde pública é um dos principais avanços do Sistema Único de Saúde (SUS). “O plano realizado nas secretarias municipais da saúde se alinha às políticas mais amplas mas também entende que cada cidade é única, tem demandas e questões específicas”, destaca o secretário.

Estiveram presentes equipes das Unidades Básicas de Saúde, Hospital, Pronto Socorro, Farmácia, Centro de Especialidades, Vigilância Sanitária, Epidemiologia e representantes da Apae e do Conselho Municipal da Saúde.