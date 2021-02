Prefeito de Matinhos agora debate “medidas restritivas” antes do decreto

Fotos: Prefeitura de Matinhos

Depois de receber críticas pela intenção manifestada ontem de decretar lockdown na cidade, o prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, começou a dialogar com setores para definir o que chama agora de “medidas restritivas” que pretende adotar durante 14 dias para enfrentar o aumento de casos de covid-19.

O fechamento da maior parte do comércio e da cidade foi anunciada na manhã de quarta-feira (24). Logo à tarde, no horário esperado para publicação do decreto do lockdown, uma multidão liderada por comerciantes fez um protesto na frente da Prefeitura. O decreto ainda não saiu.

Na tarde de hoje, quinta-feira (25), Zé da Ecler reuniões “com setores da sociedade civil organizada de Matinhos”. Na primeira reunião, foram recebidos os representantes religiosos da cidade. Depois, a conversa foi com os proprietários das academias de Matinhos. De acordo com a prefeitura, eles foram consultados pelo prefeito “para que sejam acertados os últimos detalhes antes do período de vigência das restrições estabelecidas em decreto”.

As reuniões foram conduzidas pelo prefeito e as orientações foram repassadas pelos secretários de Saúde, Paulo Henrique de Oliveira; da Administração, Andressa Crefta Vidal; e de Defesa Social, Aldemir Zwetsch Júnior”.

A prefeitura informa que as medidas restritivas em Matinhos terão início à 0 hora da próxima segunda-feira (1º de março). Entre as medidas já antecipadas, está o fechamento parcial dos estabelecimentos comerciais do município. Também serão instaladas barreiras sanitárias restritivas nas entradas da cidade.

Segundo a prefeitura, “as reuniões com os setores da sociedade mostram que a intenção é buscar um melhor caminho para todos” e “o objetivo é minimizar os impactos das restrições que precisam ser adotadas neste momento”.