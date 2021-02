Câmara fará sessões remotas e suspende atendimento presencial

A Câmara Municipal de Guaratuba realiza as próximas sessões de forma remota. A medida foi adotada em apoio ao Decreto Estadual n° 6.983/2021, que suspendeu diversas atividades para combater o aumento de casos de covid-19.

As sessões dos dias 1º e 8 de março serão feitas em videoconferência pela internet e transmitidas no site e na página da Câmara no Facebook. As sessões remotas seguem o calendário do decreto estadual, que solicita colaboração de outros poderes em priorizar o teletrabalho e tomar medidas para reduzir a circulação de pessoas.

Também para contribuir com as medidas emergenciais, a Câmara suspenderá o atendimento presencial ao público a partir desta segunda-feira (1º), ficando mantidos os canais de comunicação com a população por telefones, e-mails e demais contatos com os vereadores.

Nesta sexta-feira (26), foi realizada a sanitização do prédio do Legislativo, que ficará fechado ao público enquanto estiverem em vigor as medidas do Estado, inicialmente até dia 8 de março.