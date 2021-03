Obras exigirão atenção redobrada dos motoristas na BR-277 e na PR-508

Foto: Leandro Cordeiro / Ecovia

A concessionária Ecovia, que administra o trecho Curitiba-Litoral da BR-277, além das PRs 407 e 508, informa que a partir desta sexta-feira (5), até o fim do mês de março, realizará uma obra de pintura do pavimento em ambos os sentidos da BR-277 entre os km 74 e 84, nas regiões entre São José dos Pinhais e Curitiba. Além disso, será iniciada uma obra no asfalto da PR-508 (Alexandra-Matinhos), entre os km 13 e 28 e por isso o tráfego de veículos poderá ficar em meia pista.

“Embora o tráfego de veículos esteja reduzido devido a pandemia, ainda é alto nessas duas rodovias que iniciaremos esses canteiros de obras tanto na região urbana da BR-277 quanto no trecho final da PR-508”, argumenta Jean Zolett, gerente de Engenharia da Ecovia. “Ao longo do mês também teremos equipes trabalhando na conservação e sinalização das rodovias como instalação de placas, principalmente na região da Serra do Mar.”

Ao viajar pela BR-277 no trecho Curitiba-Litoral, a concessionária Ecovia orienta que motoristas e passageiros tenham em mãos o telefone 0800 641 0277, que pode ser acessado para solicitar serviços de atendimento a panes, remoções e guinchos.

A conta de Twitter @ecovia é atualizada periodicamente durante o dia com informações sobre as condições de tráfego na rodovia, sendo uma fonte de consulta importante para programar a viagem. Além disso, o usuário também pode baixar gratuitamente o aplicativo EcoRodovias em seu smartphone e ter todas as informações da rodovia na palma da mão.

Fonte: Ecovia