Preso em Santa Catarina suspeito de homicídios em Matinhos e Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) localizou integrante de organização criminosa suspeito de diversos homicídios.

Ele foi capturado por policiais militares catarinenses, com base em informações da PCPR, na quarta-feira (3), em Ibirama (SC).

O homem é suspeito do homicídio contra VIlson Cezar Plombom, de 31 anos, ocorrido no dia 1 de dezembro de 2020, no bairro Fazendinha, em Curitiba.

O mesmo suspeito ainda tinha mandado de prisão em aberto por um duplo homicídio que vitimou Davi Luiz Slustino Lopes e Charlene Andressa Jus Maciejwski, em abril de 2020, no balneário Gaivotas, em Matinhos. Uma criança de três anos, filho do homem, foi baleada na perna e socorrido. O veículo e que as vítimas estavam foi apreendido, mas três dias depois foi incendiado no pátio da delegacia de Matinhos.

As imagens analisadas pela PCPR mostram dois homens chegando a pé na casa da vítima, chamam Vilson no portão e quando a vítima saí, um els, identificado como o suspeito preso, atira diversas vezes. O crime foi filmado pelo homem que acompanhou o autor dos tiros.

Segundo a Polícia Civil, o preso pertence a uma organização criminosa que seria rival da que a vítima de Curitiba integrava.

A cena do duplo homicídio em Gaivotas, Matinhos

Com informação da PCPR